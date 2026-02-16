Scaroni sicurissimo: "Costruiremo lo stadio più bello d'Europa"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, questa sera è presente alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il dirigente rossonero è ospite sul palco dell'evento "Your Next Milano 2026" in cui intervengono, tra gli altri, il sindaco Sala, il presidente di regione Lombardia Fontana, il presidente nerazzurro Marotta e altri manager di alto livello legati all'area meneghina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Scaroni così sul progetto stadio: “San Siro è uno stadio iconico. Ma cominciamo col dire chi l’ha fatto iconico? Il Milan e l’Inter. Se faremo lo stadio, vinceremo le partite e saremo delle grandi squadre nel mondo sarà di nuovo iconico, perché siamo noi a dare l’iconicità, non è un pezzo di terra o un pezzo di cemento. Ricordiamoci questo, perché sembra iconico di per sé. No, lo facciamo noi iconico. Abbiamo dedicato tanto tempo a questo processo per convincere la cittadinanza, a cominciare dai nostri tifosi, l’amministrazione a cui sono sempre grato perché ci sono state decisioni difficilissime. E alla fine siamo arrivati: costruiremo il più bel stadio d’Europa di sicuro. Tutti noi ci avvaliamo dell’expertise che abbiamo alle nostre spalle, l’Inter con Oaktree e noi con RedBird che ha costruito tanti stadi nel mondo, faremo una cosa bellissima che per quanto riguarda la città sarà uno sviluppo nuovo dopo City Life. Non voglio usare frasi troppo polemiche che ho usato in passato, oggi sono piuttosto tranquillo".