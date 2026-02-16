Kirovski: "Siamo una squadra italiana: al primo posto per noi ci sono i giocatori italiani"

Nel corso della puntata dell'Inferno del Lunedì, programma del palinsesto di Milan TV, è stata mandata in onda l'intervista esclusiva a Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, al suo secondo anno al lavoro nel club rossonero, che ha concesso le sue prime dichiarazioni in italiano parlando di quelli che sono i programmi attuali e futuri della seconda squadra rossonera. Un estratto delle sue dichiarazioni, rilasciate dal suo ufficio di Milanello.

Sull'importanza di far crescere e sviluppare i talenti italiani: "È importante che abbiamo giocatori giovani che sono tifosi del Milan e vogliono giocare nel Milan: ed è importante che abbiamo giocatori che arrivano al Milan. Abbiamo tanti calciatori in Nazionale che vogliamo crescere tecnicamente e tatticamente. Siamo una squadra italiana: al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi. È vero arrivano anche altri profili internazionali ma i numero uno sono quelli italiani"