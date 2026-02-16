M.Orlando: "Per il Milan c'è sempre sofferenza per portare a casa il risultato"
MilanNews.it
Nel corso del consueto appuntamento del lunedì pomeriggio con Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di quelli che sono i temi emersi da questo lungo weekend di campionato, cominciato venerdì con il ritorno in campo del Milan a Pisa, capace di vincere 1-2 contro la formazione toscana. La classifica assume una nuova fisionomia e Orlando ha proposto il suo punto di vista per quanto riguarda la lotta scudetto.
Come vedi la lotta al titolo?
"Il Milan ha fatto il primo tiro al 39', c'è sempre una sofferenza per portare a casa il risultato che è incredibile, ma va riconosciuto che se vincono col Como sono ancora li a giocarsi lo Scudetto. Il Napoli va elogiato, viste le difficoltà, ma è fuori ormai"
Pubblicità
News
La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadradi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Costacurta su Bastoni: "Ci sono rimasto male, anche perché credo stia andando verso un'élite dove c'è dentro anche Maldini"
2 La vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
20:13 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
06:23 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Kirovski a Milan TV: "Obiettivo numero uno è far crescere i nostri giovani. Bartesaghi è il nostro esempio"
live mnLIVE MN - Scaroni: "Ecco perché costruiamo lo stadio con l'Inter. Nuovo impianto, oltre il 50% della zona sarà verde"
Quando segna il Milan in Serie A? Il 60% dei gol nei secondi tempi, rossoneri micidiali ad inizio ripresa
Luca SerafiniLe maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com