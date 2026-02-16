M.Orlando: "Per il Milan c'è sempre sofferenza per portare a casa il risultato"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì pomeriggio con Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di quelli che sono i temi emersi da questo lungo weekend di campionato, cominciato venerdì con il ritorno in campo del Milan a Pisa, capace di vincere 1-2 contro la formazione toscana. La classifica assume una nuova fisionomia e Orlando ha proposto il suo punto di vista per quanto riguarda la lotta scudetto.

Come vedi la lotta al titolo?

"Il Milan ha fatto il primo tiro al 39', c'è sempre una sofferenza per portare a casa il risultato che è incredibile, ma va riconosciuto che se vincono col Como sono ancora li a giocarsi lo Scudetto. Il Napoli va elogiato, viste le difficoltà, ma è fuori ormai"