Verso Milan-Como, la Time Machine: nel 2003 il primo gol rossonero di Nesta

Manca sempre meno alla delicata sfida di mercoledì sera tra Milan e Como. I rossoneri di mister Allegri sono reduci dalla sofferta vittoria di Pisa, mentre il Pisa viene dalla sconfitta interna contro la Fiorentina. Sarà quindi una sfida fondamentale per entrambe, con il Milan ancora in corsa, nonostante tutto, per la corsa allo scudetto e soprattutto alla qualificazione per la prossima edizione della Uefa Champions League.

Milan-Como, 3 maggio 2003. È il match prima dell'EuroDerby d'andata. Impossibile non pensare già all'attesissimo doppio incrocio in arrivo in Champions League, la testa è lì, ma i rossoneri devono badare anche alla Serie A. Periodo complicato, dopo aver vinto proprio in casa nerazzurra grazie alla zampata di Inzaghi sono arrivati gli stop con Empoli e Roma, il terzo posto è in bilico. Battere il Como a San Siro è il miglior modo per riscattarsi in campionato e prepararsi alla Semifinale di coppa. Così fecero i rossoneri di Ancelotti. All'11' ci pensa Inzaghi su rigore, non proprio il marchio di fabbrica, dopo che Ambrosini era stato atterrato in area su corner: dal dischetto, bomber SuperPippo incrocia rasoterra e non sbaglia per il vantaggio. La gara prosegue serena, i rossoneri creano e gestiscono. A inizio ripresa il raddoppio a mettere il sigillo sulla vittoria: corner, spizzata di Inzaghi e deviazione volante sottoporta di Nesta, sbarcato in estate e al primo gol in rossonero.