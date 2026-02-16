Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce ricaccia la Fiorentina a -3, bagarre salvezza
La vittoria del Lecce in casa del Cagliari di questa sera, che ha chiuso il 25° turno del campionato di Serie A Enilive, ha cambiato gli scenari in fondo alla classifica in maniera significativa. La formazione pugliese ha risposto alla vittoria della Fiorentina, terzultima, ricacciata a -3. Contestualmente la formazione di Di Francesco ha raggiunto a quota 24 punti sia la Cremonese che il Genoa che ora non possono più stare molto tranquilli. Per i cagliaritani invece ci sono ancora sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
*una partita in meno
