Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce ricaccia la Fiorentina a -3, bagarre salvezza

La vittoria del Lecce in casa del Cagliari di questa sera, che ha chiuso il 25° turno del campionato di Serie A Enilive, ha cambiato gli scenari in fondo alla classifica in maniera significativa. La formazione pugliese ha risposto alla vittoria della Fiorentina, terzultima, ricacciata a -3. Contestualmente la formazione di Di Francesco ha raggiunto a quota 24 punti sia la Cremonese che il Genoa che ora non possono più stare molto tranquilli. Per i cagliaritani invece ci sono ancora sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato:

Inter 61

Milan 53*

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 42

Como 41*

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

*una partita in meno