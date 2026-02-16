Domani la conferenza di mister Allegri: quando e dove vederla
Domani sarà giorno di vigilia di Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A che si giocherà mercoledì alle 20.45 presso lo stadio di San Siro. Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro la squadra di Cesc Fabregas, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina in casa: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella Sala della Conferenze di Milanello a partire dalle 12. Grazie al consueto live di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero. L'evento potrà essere seguito in diretta su Milan TV oppure sull'applicazione ufficiale del club.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend di campionato:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
*una partita in meno
