Nuovo stadio, Scaroni: "Raddoppieremo entrate senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, questa sera è presente alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il dirigente rossonero è ospite sul palco dell'evento "Your Next Milano 2026" in cui intervengono, tra gli altri, il sindaco Sala, il presidente di regione Lombardia Fontana, il presidente nerazzurro Marotta e altri manager di alto livello legati all'area meneghina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole sullo stadio di Scaroni: "Lo stadio rappresenta per noi circa il 20% delle nostre entrate. Con un nuovo stadio, senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari, semplicemente per l’attività addizionale, noi contiamo di raddoppiare le nostre entrate. Da un punto di vista economico è un investimento che ha un ritorno importante, e nel nostro mondo un ritorno importante vuol dire successi sportivi, perché poi questo ritorno economico è usato per acquistare nuovi giocatori, remunerarli, far crescere i giovani. Il denaro è la benzina del nostro successo. Uno stadio che ci permette da un lato di aumentare i ricavi, e dall’altro di essere finalmente accessibile, aperto a tutti e che renda una zona di Milano una zona vissuta tutto l’anno e tutti giorni a noi sembra un obiettivo che coniuga interessi nostri e della nostra città”.