Tre punti d'oro per il Lecce in trasferta: piegato il Cagliari con due gol
Un grande Lecce chiude il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La formazione salentina si è presentata in casa del Cagliari e ha vinto con il risultato di 0-2, andandosi a conquistare tre punti d'oro in chiave salvezza. Ora la formazione di Di Francesco ha rispedito a meno tre la Fiorentina terzultima e soprattutto ha raggiunto in graduatoria sia Cremonese che Genoa che vengono risucchiate nella lotta per non retrocedere. Le reti decisive, entrambe nella ripresa, portano la firma di Ramadani e Gandelman.
SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE
VENERDÌ 13/02
ore 20.45, Pisa-Milan 1-2
SABATO 14/02
ore 15, Como-Fiorentina 1-2
ore 18, Lazio-Atalanta 0-2
ore 20.45, Inter-Juventus 3-2
DOMENICA 15/02
ore 12.30, Udinese-Sassuolo 1-2
ore 15, Parma-Hellas Verona 2-1
ore 15, Cremonese-Genoa 0-0
ore 18, Torino-Bologna 1-2
ore 20.45, Napoli-Roma 2-2
LUNEDÌ 16/02
ore 20.45, Cagliari-Lecce 0-2
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan