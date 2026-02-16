Tre punti d'oro per il Lecce in trasferta: piegato il Cagliari con due gol

Un grande Lecce chiude il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La formazione salentina si è presentata in casa del Cagliari e ha vinto con il risultato di 0-2, andandosi a conquistare tre punti d'oro in chiave salvezza. Ora la formazione di Di Francesco ha rispedito a meno tre la Fiorentina terzultima e soprattutto ha raggiunto in graduatoria sia Cremonese che Genoa che vengono risucchiate nella lotta per non retrocedere. Le reti decisive, entrambe nella ripresa, portano la firma di Ramadani e Gandelman.

SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE

VENERDÌ 13/02

ore 20.45, Pisa-Milan 1-2

SABATO 14/02

ore 15, Como-Fiorentina 1-2

ore 18, Lazio-Atalanta 0-2

ore 20.45, Inter-Juventus 3-2

DOMENICA 15/02

ore 12.30, Udinese-Sassuolo 1-2

ore 15, Parma-Hellas Verona 2-1

ore 15, Cremonese-Genoa 0-0

ore 18, Torino-Bologna 1-2

ore 20.45, Napoli-Roma 2-2

LUNEDÌ 16/02

ore 20.45, Cagliari-Lecce 0-2