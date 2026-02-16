Ravezzani critico su Bastoni: "Che brutta cosa esultare in faccia all'avversario ingiustamente espulso"
Fabio Ravezzani, giornalista e noto direttore televisivo di QSVS è intervenuto così sul proprio account "X" In merito alle tante polemiche accadute dopo Inter-Juventus. Ecco il suo pensiero sul comportamento, scorretto, di Alessandro Bastoni nei confronti del collega Pierre Kalulu:
"Condivido perfettamente il ragionamento di Bergomi. Simulano in tanti e spesso i tifosi accusano di ingenuità chi resta in piedi. Ma l'esultanza davanti all'avversario ingiustamente espulso è brutta cosa. Due parole di scuse a mente fredda erano indispensabili".
Condivido perfettamente il ragionamento di Bergomi. Simulano in tanti e spesso i tifosi accusano di ingenuità chi resta in piedi. Ma l’esultanza davanti all’avversario ingiustamente espulso è brutta cosa. Due parole di scuse a mente fredda erano indispensabili. https://t.co/8SVupn9rI3— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 16, 2026
