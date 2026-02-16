L'ex arbitro Minelli: "Credo oggi ci siano tutti gli strumenti per eliminare le simulazioni.."

vedi letture

L'ex arbitro Daniele Minelli è intervenuto così a TMW Radio del caso Derby d'Italia. Ecco un estratto delle sue considerazioni sulle troppe simulazioni in Serie A e non solo:

"A mio avviso ci sono tutti gli strumenti per far smettere le simulazioni. Se l'arbitro comincia ad ammonire non solo all'interno dell'area ma in tutte le zone del campo...Da quando è stato inserito il VAR, è stata tolta la prova tv ma andrebbe rimessa per questi fatti oggettivi. Sul caso Bastoni-Kalulu, la decisione dell'arbitro è stata frettolosa e ha portato all'ammonizione per un non fallo e un'espulsione che ha condizionato il risultato della partita. Era il secondo giallo e serviva una decisione non frettolosa ma più ponderata. Ho sentito di minacce all'arbitro, e per questo dico che sono vicino a lui, sono cose inaccettabili".