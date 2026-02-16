Scaroni: "Senza la partita, zona San Siro è una landa desolata. La renderemo molto verde e visitabile"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, questa sera è presente alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il dirigente rossonero è ospite sul palco dell'evento "Your Next Milano 2026" in cui intervengono, tra gli altri, il sindaco Sala, il presidente di regione Lombardia Fontana, il presidente nerazzurro Marotta e altri manager di alto livello legati all'area meneghina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Scaroni sul nuovo stadio di Milan e Inter: "Quella zona di San Siro o è troppo piena o è troppo vuota, non è mai normale. Quando c’è la partita è un inferno, quando non c’è la partita è una landa desolata, un posto desolato. Noi vogliamo rendere quella zona verde, molto verde: più del 50% della zona sarà verde. E sarà sempre un posto visitabile. Ci saranno ristoranti, luoghi di ritrovo, bar, tante attività sportive: diventerà una zona della città com’è oggi City Life che farà onore alla città: questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi in termini specifici di Milan e Inter, noi abbiamo conti economici abbastanza simili. Do due cifre. Dimentichiamoci per un momento la Champions League. Dal campionato noi incassiamo circa 60 milioni l’anno. Quando in andiamo in Champions, se andiamo avanti, ne incassiamo 90-100. Tutto su un fatturato tra i 400 e i 500 milioni di euro".