Pellegatti: “Appena uscito Elliot, Cardinale due volte a Milanello. Ora si sente proprietario del Milan”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della presenza a Milanello di Gerry Cardinale, dopo quella del 21 gennaio. Queste le sue parole:

"Ieri, la grande novità, che preclude a movimenti oggi non facilmente immaginabili, la presenza di Gerry Cardinale. Gerry Cardinale a Milanello. Era stato a Milanello il 21 gennaio dopo parecchio tempo, è ritornato dopo meno di un mese per parlare con Allegri, per dare dei segnali, per complimentarsi con Maignan, ma non è casuale che dopo essere rimasto un anno e mezzo lontano da Milano, appena è uscito Elliot si è sentito in tutti gli aspetti il proprietario del Milan. Vi avevo detto che Comvest mette i soldi ma non è invasivo e infatti non si farà mai vedere, a livello Milan non si farà secondo me mai vedere. E Gerry Cardinale è venuto. Indubbiamente questa sua presenza preclude a dei movimenti importanti nel prossimo giugno. Adesso non ci deve essere la minima distrazione, turbolenza"