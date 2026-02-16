Ambrosini incontra Maldini: "Sempre bello vederti, capitano"

Una di quelle foto che fanno battere i cuori di tutti i rossoneri.

Massimo Ambrosini, capitano rossonero oggi a DAZN e Prime Video come talent, ha pubblicato uno scatto insieme a Paolo Maldini, leggenda del Milan: "Sempre bello vederti, capitano", ha scritto l'ex centrocampista su Instagram.