Ambrosini incontra Maldini: "Sempre bello vederti, capitano"
Una di quelle foto che fanno battere i cuori di tutti i rossoneri.
Massimo Ambrosini, capitano rossonero oggi a DAZN e Prime Video come talent, ha pubblicato uno scatto insieme a Paolo Maldini, leggenda del Milan: "Sempre bello vederti, capitano", ha scritto l'ex centrocampista su Instagram.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
