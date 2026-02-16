Milan-Como senza Rabiot: l'assenza del francese mancava da quattro mesi

vedi letture

Una doppia ammonizione discutibile e che ancora una volta penalizza il Milan di Allegri. I rossoneri dovranno infatti giocare mercoledì sera contro il Como senza Adrien Rabiot, già diffidato e in seguito espulso nel corso della trasferta vincente contro il Pisa. Il Milan perde una pedina fondamentale per il proprio centrocampo.

RABIOT-MILAN - IL FRANCESE SEMPRE FONDAMENTALE

L'ex centrocampista di Juve e Marsiglia arrivò a Milano dopo le prime due giornate di campionato, giocando tutte le partite senza mai lasciare il campo, eccezion fatta per le cinque gare saltate ad ottobre e inizio novembre per un problema al polpaccio riscontrato in Nazionale. Tornato in campo nel Derby contro l'Inter vinto 1-0, il "Duca " è sempre stato una sicurezza nell'undici rossonero: fino alla squalifica.

Rabiot dovrà saltare il Como, tornando dal 1' nel prossimo weekend e in particolare per la sfida che vedrà il Milan fronteggiare il Parma, sempre a San Siro. Prima, però, c'è un derby lombardo da conquistare a tutti i costi per evitare che l'Inter compia una reale fuga Scudetto.

SERIE A - I RISULTATI DELLA 25^ GIORNATA

3/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa 1-2 Milan

14/02/2026 Sabato 15.00 Como 1-2 Fiorentina

14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio - Atalanta 0-2

14/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Juventus 3-2

15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese - Sassuolo 1-2

15/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese - Genoa 0-0

15/02/2026 Domenica 15.00 Parma - Verona 2-1

15/02/2026 Domenica 18.00 Torino - Bologna 1-2

15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli - RomA 2-2

16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari - Lecce DAZN/SKY