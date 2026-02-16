Cardinale a Milano, giornata densa di incontri: stadio, Lega e centralità del progetto Milan

Giornata intensa di incontri per Gerry Cardinale, che ancora una volta hanno ribadito la centralità dell’AC Milan nella visione strategica della proprietà. Dopo la visita di ieri a Milanello, ulteriore conferma di come l’area sportiva rappresenti il cuore del Progetto Milan, l’attenzione si è estesa all’intero ecosistema del Club. La proprietà continua a perseguire un modello virtuoso, in cui risultati sportivi e sostenibilità economica sono strettamente legati e capaci di rafforzarsi a vicenda. La crescita del Milan viene così interpretata come un percorso continuo, dentro e fuori dal campo.

Nel corso della giornata, Cardinale ha incontrato la dirigenza e le diverse aree di business per approfondire i temi prioritari del Progetto Milan nel suo complesso, riaffermando una visione industriale orientata al lungo periodo. Successivamente, il fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners si è recato presso la sede della Lega Serie A, al termine dell’Assemblea, dove era presente anche il Chairman del Club, Paolo Scaroni.

Cardinale e Scaroni hanno incontrato il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e l’Amministratore Delegato, Luigi De Siervo, per un confronto sui dossier chiave per il futuro del calcio italiano: dalla modernizzazione dei diritti TV alle strategie di espansione internazionale, con particolare attenzione a mercati strategici come Stati Uniti e Medio Oriente, aree in cui RedBird vanta una presenza consolidata.

Al centro del dialogo anche il tema delle infrastrutture moderne. Il progetto del nuovo stadio di Milano rappresenta infatti un passaggio cruciale nella visione strategica di Cardinale e nell’expertise di RedBird, destinato a diventare un volano per l’evoluzione e la competitività dell’intero sistema calcistico italiano.