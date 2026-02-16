Scaroni: "Da otto anni sono presidente del Milan, ogni tanto me lo dimentico. Certo, devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni eh..."

Paolo Scaroni, presidente del Milan, questa sera è presente alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il dirigente rossonero è ospite sul palco dell'evento "Your Next Milano 2026" in cui intervengono, tra gli altri, il sindaco Sala, il presidente di regione Lombardia Fontana, il presidente nerazzurro Marotta e altri manager di alto livello legati all'area meneghina.

Scaroni esordisce così...

"Da otto anni sono presidente del Milan, ogni tanto me lo dimentico. È un'esperienza incredibile. Certo, devo prendere lezioni di calcio da Marotta tutti i giorni eh (Marotta seduto accanto a lui, ndr), non c'è il minimo dubbio... Volevo cominciare col dire una cosa, perché Milan e Inter vivono tranquillamente da tanti anni in un San Siro che oggi consideriamo, giustamente, obsoleto e costruiscono un nuovo stadio insieme? Perché sostanzialmente Milan e Inter hanno lo stesso numero di tifosi, hanno una composizione territoriale e sociale molto simile: per questo si possono permettere di fare uno stadio insieme. Se voi pensate ad altre città italiane con due squadre, quasi per nessuna una convivenza è facile come per Milan e Inter: entrambe rappresentiamo Milano nel mondo, abbiamo clubs dagli Stati Uniti alla Thailandia, all'Indonesia, all'Australia... Tutto questo è un modo di esportare la nostra città estremamente efficiente e che dà una serie di ritorni importanti"