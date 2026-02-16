Milan, adesso serve il vero Pulisic: l'americano non segna da dicembre

Dopo un recente periodo di difficoltà e numerosi stop fisici, Christian Pulisic è pronto per ridare nuovamente il proprio apporto all'attacco rossonero. Nella delicata vittoria di Pisa, il numero 11 del Milan ha potuto tornare in campo nel finale di gara, incidendo positivamente con giocate e lampi di freschezza atletica. Pulisic è però lontano dal gol da tanto, troppo tempo. Mercoledì sera contro il Como la nuova occasione per tornare a brillare in questa stagione, sin qui molto positiva per l'americano dal punto di vista dei numeri.

NUMERI E STATISTICHE

Per Pulisic non è stato un rendimento prolifico quello delle Ultime settimane. Tra stop fisici, condizione non ottimale e tante occasioni mancate (ricordiamo la sfida di Firenze) l’americano non va a segno da fine dicembre, un eternità. Parliamo della vittoria casalinga del Milan per 3-0 sul Verona, era il 28 dicembre. Finora in questa stagione Chris ha segnato ben 10 gol stagionali e 2 assist, risultando ad oggi il miglior marcatore stagionale del Milan.