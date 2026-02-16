Spalletti: "Dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, debba prendere di bischero da Chivu"

Luciano Spalletti ha parlato oggi per la prima volta dalla sconfitta della Juventus maturata sabato sera a San Siro contro l'Inter per 3-2. Nel post gara il tecnico bianconero, così come nessun giocatore, aveva preso la parola che invece era andata alla società che davanti ai microfoni aveva espresso il suo disappunto per l'arbitraggio del direttore di gara La Penna. Oggi, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray, Spalletti è stato intervistato da Sky Sport 24 ed è tornato sull'episodio incriminato della simulazione di Alessandro Bastoni con annessa esultanza in faccia al malcapitato Pierre Kalulu.

Delle polemiche cosa vi rimane?

"C'è dispiacere, io non posso allenare quello che alcune situazioni ti creano, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti affinché gli altri non usino la possibilità di crearti difficoltà. Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, debba prendere di bischero da Chivu. E questo è difficilmente accettabile, oppure dovrei avere anche io la possibilità di parlare dei calciatori dell'Inter. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato"