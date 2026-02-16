Napoli, Conte: "Abbiamo 13 partite per per capire in quale competizione europea giocheremo"

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - "Ringrazio i tifosi che hanno riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione, onorando la maglia, cercando di combattere per Napoli. E' merito dei ragazzi che stanno affrontando bene un anno difficile". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo il 2-2 contro la Roma commentando lo striscione in curva B "Non sappiamo quale sarà il nostro destino. Ma fino alla fine vi saremo vicino... Nonostante le tante difficoltà state onorando la maglia e la città!". Il tecnico azzurro spiega che "rimontare due volte la Roma non è semplice, alla fine potevamo vincere, ma è stata una bella gara di intensità, difficile da giocare con la pressione vista da ambo le parti, in un match giocato in modo divertente, inglese. Dico ai ragazzi che ora abbiamo 13 partite per costruirci la prossima stagione per capire in quale competizione europea giocheremo. Non è facile perché gli avversari hanno rose forti, noi in difficoltà ma andiamo avanti".

Il tecnico ha parlato anche dei nuovi Allison, autore del gol del pari e Giovane: "Sia Giovane che Allison - ha detto - si allenano con noi da due settimane, dobbiamo capire bene le nostre situazioni di gioco. Allison rispetto a Giovane è bravo nell'uno contro uno, ti salta, Giovane è più punta ma lo usiamo da trequartista. Ora qui hanno cambiato totalmente vita da poco e sono contento di vederli che lavorano con umiltà. L'infortunio a Rrahmani? Non so come sta, vedremo. Uno in più uno in meno ora non cambia la situazione, basta parlare sempre di infortuni, mi concentro su quello che abbiamo. Se ci sarà saremo contenti, altrimenti troveremo una soluzione come facciamo in ogni match che giochiamo". (ANSA).