La Brignone confeziona il bis olimpico, il Milan: "Two is better than one!"

Nella giornata di ieri Federica Brignone ha riscritto i libri della storia dello sport italiano: sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, la sciatrice classe 1990 ha vinto il suo secondo oro in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali, bissando con lo Slalom Gigante quello conquistato qualche giorno fa in Super-G. Un risultato che proietta Federica nell'Olimpo dei più grandi sportivi di tutti i tempi, considerando anche che era reduce da un infortunio che avrebbe messo fuori gioco chiunque.

Federica Brignone è da sempre una grandissima tifosa del Milan che, come dopo la vittoria in Super-G, ha voluto dedicare un altro messaggio alla campionessa anche ieri dopo il doppio oro. Ha scritto su X il club rossonero: "Two is better than one. Se leggenda, Fede!". Da via Aldo Rossi, già dopo la prima vittoria, si erano già attivati, anche su suggerimento di mister Allegri, per invitare a San Siro non appena possibile la nuova bi-campionessa olimpica di sci alpino.