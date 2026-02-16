MN - Scaroni: "Var? Di queste cose non parlo. Cardinale accolto molto bene in Lega"

MN - Scaroni: "Var? Di queste cose non parlo. Cardinale accolto molto bene in Lega"
© foto di Antonello Gioia
Oggi alle 17:55News
di Francesco Finulli
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivato in questi minuti alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il dirigente rossonero sarà ospite di un evento intitolato "Your Next Milano 2026" in cui interverranno, tra gli altri, il sindaco Sala, il presidente di regione Lombardia Fontana, il presidente nerazzurro Marotta e altri manager di alto livello legati all'area meneghina. Scaroni è stato intercettato all'ingresso dai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

MN - È contento dell'accoglienza in Lega di Cardinale di oggi?

"Sì, è stato accolto molto bene"

Auspica anche lei che si migliori con il Var?

"Di tutte queste cose non parlo"

Serve cambiare il regolamento?

"Non lo so"

Un messaggio per i tifosi del Milan ce l'ha?

"Certo, di sostenerci sempre"