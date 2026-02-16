MN - Sala: "In giro filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili. Ora fanno i censori"

Giuseppe Sala, sindaco della città di Milano, è arrivato in questi istanti alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il primo cittadino farà gli onori di casa in un evento intitolato "Your Next Milano 2026" in cui interverranno, tra gli altri, il presidente rossonero Paolo Scaroni (leggi qui le sue dichiarazioni), il presidente di regione Lombardia Fontana, il presidente nerazzurro Marotta e altri manager di alto livello legati all'area meneghina. Sala è stato intercettato all'ingresso dai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

Cosa ne pensa dell'atteggiamento antisportivo di Bastoni?

"Certamente Bastoni ha sbagliato. Poi, vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, incredibili: ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore ma andiamoci piano. Non è tanto quello ma è perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Detto ciò è evidente che Bastoni ha sbagliato: lo sa anche lui essendo un ragazzo intelligente"

Le fa piacere la lotta scudetto a Milano?

"Molto"