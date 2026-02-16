Roma, escluse fratture per Wesley: "Per fortuna nulla di grave"
(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Pericolo scampato per Wesley. Il calciatore, costretto a lasciare il campo ieri contro il Napoli per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, questa mattina ha svolto gli esami che non hanno evidenziato lesioni o fratture. "Per fortuna non è nulla di grave, grazie a tutti per i messagi", le parole del calciatore della Roma su Instagram. Per domani Gasperini ha invece concesso un giorno di riposo alla sua squadra. (ANSA).
