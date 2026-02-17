Mastroianni: "Quando il Milan alza il livello, ha dei picchi altissimi che poche squadre hanno nel nostro campionato"

Il Milan, dopo essere tornato in campo e aver vinto in casa del Pisa lo scorso venerdì grazie a un super gol di Luka Modric, mercoledì sera torna in campo per recuperare la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive contro il Como. Di questa importante sfida, il cui esito potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro sia la lotta Scudetto che la lotta per i posti Champions League, si è parlato lungamente nel corso di 4-2-3-1, programma del lunedì sera di DAZN. Le parole di Dario Mastroianni, giornalista e telecronista.

Le parole di Dario Mastroianni sul livello di gioco espresso dal Milan in questa stagione: "Quando il Milan alza il livello, ha dei picchi altissimi che poche squadre hanno nel nostro campionato. E nel girone di andata ci sono state nelle prestazioni momenti più alti di questo ultimo mese e mezzo, il cui picco è stato nettamente Bologna: una partita dominata dall’ottavo minuto al novantesimo. Se finisce 0-4 non c’è niente da dire. Prendo gli scontri diretti dell’andata: i 40 minuti centrali con la Roma dopo l’inizio brutto, di livello altissimo; fase centrale del derby fino al gol dell’1-0, molto alto; allo Stadium contro la Juve Pulisic sbaglia il rigore ma quella è una partita che ai punti il Milan meriterebbe di portare a casa; i primi 40 minuti con il Napoli sono clamorosi. Mi aspettavo la scia del girone di andata ma invece ci sono state partite in cui il Milan è andato in difficoltà".