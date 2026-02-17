Gozzini elogia Ricci: "Ogni volta che ad Allegri viene chiesto un giudizio su di lui, Max ne loda l’applicazione e l’intelligenza tattica"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Samuele Ricci: "È stato Modric a prendersi la scena dopo la vittoria sul Pisa: il graffio del campione quarantenne che gioca, segna ed esulta come un ragazzo. A permettere il sorrisone di Luka era stato Ricci, assistman puntuale e decisivo dopo pochi minuti dall’ingresso in campo. Sarà per questo che ogni volta che ad Allegri viene chiesto un giudizio sul giocatore, Max ne loda l’applicazione e l’intelligenza tattica. Sottolineando anche l’ampio utilizzo: vero che davanti ha Modric e Rabiot, ma Samu è stato presente in 20 partite di campionato e tre di Coppa Italia per un totale superiore ai 1100 minuti di gioco. Rabiot, a proposito: la squalifica che sconterà contro il Como apre proprio a Ricci le porte di San Siro, dove mercoledì tornerà titolare. Sarà lui a rilevare Adrien e tutti i compiti che il francese svolge nel Milan: organizzatore di tempi e di gioco, incursore, finalizzatore, trascinatore.

Ricci ha una media voto Gazzetta positiva in campionato (6,14), segno che nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, titolare o subentrato, si è sempre rivelato utile. Il segreto lo ha spiegato lui stesso proprio dopo l’assist di Pisa: "Dobbiamo sentirci tutti titolari. A volte capita che giochi dall’inizio, altre volte che entri cinque minuti o un quarto d’ora. Devi essere sempre pronto. Non vestiamo una maglia qualunque, bisogna sempre onorarla e dare più di quello che possiamo, più del 100%".