Tre 0-3 di fila: Como in formissima in trasferta. Arriverà a San Siro con voglia di poker

Tre 0-3 di fila: Como in formissima in trasferta. Arriverà a San Siro con voglia di pokerMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20News
di Antonello Gioia

Il Como ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato (tutte con il punteggio di 3-0, vs Lecce, Pisa e Lazio) e con un successo arriverebbe a quattro vittorie fuori casa di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. Lo riporta Opta.