Milan, Allegri traccia la rotta: "Siamo nei mesi più importanti della stagione, qui si decide tutto"

In vista della prossima sfida di campionato, domani sera a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa:

"È importante perché siamo negli ultimi 3 mesi della stagione. Qui si decide la stagione, il campionato, i posti Champions e la permanenza di A. Abbiamo poco margine di errore, c'è poco tempo per recuperare. Domani partita difficile, Como ancora in piena lotta Champions. Bisognerà essere bravi a concentrarsi e preparare al meglio la partita".

Bollettino medico:

"A parte Rabiot che è squalificato gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez lo avremo al più presto con la squadra".