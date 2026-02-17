Buscaglia: "Milan squadra ostinata a non perdere, lavoro psicologico impressionante"
Il Milan, dopo essere tornato in campo e aver vinto in casa del Pisa lo scorso venerdì grazie a un super gol di Luka Modric, mercoledì sera torna in campo per recuperare la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive contro il Como. Di questa importante sfida, il cui esito potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro sia la lotta Scudetto che la lotta per i posti Champions League, si è parlato lungamente nel corso di 4-2-3-1, programma del lunedì sera di DAZN. Le parole di Ricky Buscaglia, giornalista e telecronista.
Le parole di Ricky Buscaglia sulle ambizioni del Milan: "Occhio che se il Milan vince, voglio sentire Allegri parlare ancora di Champions League… Lo farà ancora per i mind games, per scaramanzia o quello che vuoi. Conte lo disse anche: blindata la Champions League ora si va a fargli sputare sangue. Questa è una squadra ostinata a non perdere: il lavoro psicologico è impressionante. Vero anche che a Pisa dovevi avere margine. Il concetto che lascia il Milan è la sensazione di non essere mai totalmente in controllo della gara: lo step successivo è quello però manca poco a quella fase di campionato in cui quello che sei, sei, devi gestire i tuoi difetti".
