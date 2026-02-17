Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: sprofondo bianconero

vedi letture

È terminato da poco il match d'andata del play off di Champions League tra Galatasaray e Juventus. I bianconeri crollano completamente ad Instanbul perdendo per 5-2, rendendo il passaggio del turno in un'impresa quasi impossibile. Dopo il vantaggio dei turchi la Juve riesce addirittura a ribaltarla e portarsi in vantaggio grazie alla doppietta di Koopmeiners. Nel secondo tempo però inizia l'incubo juventino: pareggia Noa Lang al 49', prende il 4° gol al 60' e in seguito all'espulsione per doppio giallo di Cabal al 67', arrivano altri due gol firmati Lang e Boey. Settimana prossima la squadra di Spalletti è chiamata ad un vero e proprio miracolo sportivo per provare a ribaltare il parziale che significherebbe qualificazione agli ottavi di Champions.

TABELLINO

GALATASARAY-JUVENTUS 5-2

15' Sara

16' Koopmeiners

32' koopmeiners

49' Noa Lang

60' Sanchez

75' Noa Lang

86' Boey