Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: sprofondo bianconero
È terminato da poco il match d'andata del play off di Champions League tra Galatasaray e Juventus. I bianconeri crollano completamente ad Instanbul perdendo per 5-2, rendendo il passaggio del turno in un'impresa quasi impossibile. Dopo il vantaggio dei turchi la Juve riesce addirittura a ribaltarla e portarsi in vantaggio grazie alla doppietta di Koopmeiners. Nel secondo tempo però inizia l'incubo juventino: pareggia Noa Lang al 49', prende il 4° gol al 60' e in seguito all'espulsione per doppio giallo di Cabal al 67', arrivano altri due gol firmati Lang e Boey. Settimana prossima la squadra di Spalletti è chiamata ad un vero e proprio miracolo sportivo per provare a ribaltare il parziale che significherebbe qualificazione agli ottavi di Champions.
TABELLINO
GALATASARAY-JUVENTUS 5-2
15' Sara
16' Koopmeiners
32' koopmeiners
49' Noa Lang
60' Sanchez
75' Noa Lang
86' Boey
