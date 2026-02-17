Milan, il bilancio di Allegri a marzo: "I punti che abbiamo oggi sono quelli che meritiamo, tra un mese potremo fare un altro discorso.."

In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue parole:

Siamo quasi a marzo. Il Milan è dove si aspettava che fosse?

"La fotografia la facciamo a marzo. Detto questo, tutte le squadre hanno da recriminare. Se, se, se: avremmo fatto 100 punti, saremmo già in Champions. Tutte le squadre hanno da reclamare su qualcosa che hanno lasciato. I punti che abbiamo, 53, sono quelli che meritiamo. Domani c'è una partita molto difficile, poi Parma e Cremonese che ci porteranno al derby. Da queste tre partite vedremo dove saremo, saremo a marzo e quindi potremo fare un discorso diverso".