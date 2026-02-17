Modric decisivo a Pisa. E se segnasse in due match consecutivi? Non gli succede da sei anni

Dopo il gol contro il Pisa nel match più recente, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid). Lo riporta Opta.