Champions League, Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: nerazzurri mai in partita

Champions League, Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: nerazzurri mai in partita MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:10News
di Andrea La Manna

Finisce 2-0 l'andata dei play-off di Champions League tra Dortmund e Atalanta. Partita posticipata di 15 minuti a causa del ritardo del pullman dei tedeschi nel raggiungere lo stadio. Non tarda ad arrivare però il vantaggio dei gialloneri che dopo 2 minuti sbloccano il match con il gol del loro bomber Guirassy. Atalanta mai davvero pericolosa, subisce il secondo gol a pochi minuti dall'intervallo. Nel secondo tempo niente da segnalare in particolare se non che il Borussia che ha gestito la partita senza mai rischiare di subire gol. Tra 7 giorni ci sarà il ritorno e l'Atalanta dovrà vincere con 3 gol di scarto (o ai rigori) per passare il turno.

TABELLINO
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0
2' Guirassy 
42' Beier