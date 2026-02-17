Verso Milan-Como, Allegri: "Dovremo giocare una partita ordinata, con loro rischi di fare brutta figura"

In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa

Di seguito un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:

Si aspettava un Modric in grado di dare ancora così tanto?

"Il segreto di Luka è che ha una passione un amore viscerale per il calcio che lo porta a fare questa prestazioni, a chiedere scusa e arrabbiarsi con sé stesso quando sbaglia un passaggio, uno ogni 50-60 che fa. La tranquillità con cui vive gli allenamenti e la partite, gli altri devono imparare molto: Luka quando c'è il momento decisivo della partita gli cambia l'espressione in faccia. E questa è una cosa dei grandi campioni".

Che partita sarà domani?

"Bisogna giocare una partita ordinata, con loro se sei disordinato rischi di fare brutta figura. A Como Maignan ci ha salvato. Loro sono una squadra che gioca, si propone, sono in un ottimo momento. Bisogna fare una partita ordinata, di pazienza e di compattezza, che sono le nostre qualità migliori".