Champions League, andata play-off: tutti i risultati della serata
Oggi alle 23:20News
di Andrea La Manna

Terminato il martedi di andata dei play off di Champions League, si riportano di seguito i risultati della serata.

I RISULTATI DELLA SERATA  

GALATASARAY-JUVENTUS 5-2
15' Sara
16' Koopmeiners
32' koopmeiners
49' Noa Lang
60' Sanchez
75' Noa Lang
86' Boey

MONACO-PSG 2-3
1' Balogun
18' Balogun
22' rig. sbagliato Vitinha
29' Doue
41' Hakimi
47' esp. Golovin 
66' Doue

BENFICA-REAL MADRID 0-1
49' Vinicius

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0
2' Guirassy 
42' Beier