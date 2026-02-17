Solo la Roma ha guadagnato meno punti del Como contro le prime 7 della classifica. Ed è quella che ha segnato meno gol

Solo la Roma ha guadagnato meno punti del Como contro le prime 7 della classifica. Ed è quella che ha segnato meno gol
Considerando gli scontri diretti tra le prime sette squadre attualmente in classifica in Serie A, solo la Roma (cinque) ha guadagnato meno punti del Como (sei in sette match); i lariani sono anche il club ad aver segnato meno gol (quattro) in questi confronti. Lo riporta Opta.