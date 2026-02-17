MN - Cuomo crede ancora nello scudetto? "Domani crocevia importante, ma al tricolore ci credo tanto quanto prima"

Michael Cuomo di TeleLombardia è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per presentare la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto credi ancora allo scudetto?

"Partite che girano così bene a favore dei tuoi avversari ti danno un po' la sensazione di impotenza. Però è anche vero che siamo in un periodo di campionato dove 2 pareggi e due vittorie dell'avversario significa recuperare 4 punti. Quindi è ancora presto. Ci credevo e ci credo allo scudetto del Milan esattamente come sabato pomeriggio. Domani è un crocevia importante, e se tanto mi da tanto domani sera potremmo dirne ancora di più. Intanto, oggi, ci credo tanto quanto prima".

Arbitri: cosa farebbe Michael Cuomo per cambiare protocollo?

"Quello che mi sono limitato a dire che vedo tanta retorica su tanti temi. Il primo è: Rocchi deve cambiare gli arbitri, ma può farlo dall'oggi al domani? Non credo. Si può migliorare ma non si può cambiare subito. Il protocollo: si può cambiare in autonomia? No, perché il protocollo VAR è internazionale, che passa per enti internazionali. Si può cambiare un protocollo del genere e farlo entrare in vigore dall'oggi al domani? No. Cosa può cambiare subito? Che non esistano più le pubblicità degli attori protagonisti. Cosa possiamo cambiare subito? Punire chi è complice di un errore arbitrale, in questo caso i giocatori. I dirigenti devono ponderare le loro dichiarazioni, gli allenatori devono fare come Allegri, e i calciatori che non devono fare come Parisi, Bastoni. Indipendentemnete dalle maglie che indossano i giocatori non devono essere complici di errori, storici, come sabato sera".