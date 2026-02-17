Occhio a Nico Paz, diffidato e graziato dall'arbitro contro la Fiorentina. In trasferta è on fire

Occhio a Nico Paz, diffidato e graziato dall'arbitro contro la Fiorentina. In trasferta è on fireMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:21News
di Antonello Gioia

Le ultime quattro reti di Nico Paz in Serie A sono arrivate in trasferta (inclusa una doppietta in quella più recente contro la Lazio lo scorso 19 gennaio), dopo che i suoi primi quattro gol in questo campionato erano stati realizzati al Sinigaglia. Il classe 2004 potrebbe segnare in due gare fuori casa di fila per la prima volta in Serie A. Lo riporta Opta.