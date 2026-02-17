Il Milan è imbattuto da 14 sfide consecutive contro il Como in Serie A

di Antonello Gioia

Il Milan è imbattuto da 14 sfide consecutive contro il Como in Serie A (9V, 5N), vincendo tutte le ultime cinque gare contro i lariani con un punteggio aggregato di 11-4. Lo riporta Opta.