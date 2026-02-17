Fabregas ricorda: "Io mister X del Milan nel 2011? No, anche se nel 2016 ho parlato con Gazidis"

vedi letture

Alla vigilia di Milan-Como, sfida valida per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive, il tecnico dei Lariani Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'importante sfida di domani contro la formazione di Massimiliano Allegri. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Si disse nel 2011 di un mister X al Milan. Era Fabregas?

"No, non ero il mister X. Per il Milan c'è stata una volta, nel 2016, quando non giocavo tanto con Conte inizialmente, ho parlato con Gadzidis. Ma quando sono andato via dall'Arsenal era solo Barcellona o niente per me. Era Barcellona o Arsenal".

Senza Rabiot che Milan si aspetta?

"Hanno anche Jashari ad esempio. Ma sono una grandissima squadra, hanno perso solo 2 partite, ma sanno come gestire la partita".