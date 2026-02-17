MN - Milan senza Rabiot domani. Cuomo: "Le statistiche non sono allarmanti, ma è un fattore"

Michael Cuomo di TeleLombardia è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per presentare la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni.

Allegri ha detto che adesso bisogna usare i paraocchi

"È giusto. quando fa le citazioni ippiche sono bellissime. Restano impresse nel film del campionato. Ha ragione. Oggi sta zitto e guarda, ma soprattutto domani gioca, anche perché c'è un asterico da togliere. Entri in campo che sei a -8 dall'Inter. Milan-Como è una partita esasperata per quella che è stata l'andata, da quello che si è creato a Como, perché lo striscione "Meglio un giorno da Fabregas che 100 da Allegri", che non ha senso di esistere, eppure è stato esposto, quindi domani è una partita molto delicata che giochi senza Rabiot. Il Milan senza Rabiot non ha mai perso, parlo di quando Rabiot è mancato da quando il francese fa parte della rosa rossonera, il Milan arranca, però non ha mai perso. E il big match che ha giocato in quel frangente lo vince, Milan-Roma. E quindi io ti dico che comunque è un fattore. Le statistiche non sono allarmanti ma è un fattore".