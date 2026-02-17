La Lombardia sulla strada del Milan: Inter e Como battute, ma i rossoneri non ne vincono tre di fila dal 2012

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Antonello Gioia

Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro una squadra lombarda (1-0 vs Inter, 3-1 vs Como) e non ottiene tre successi di fila in queste gare in Serie A da una striscia di sei registrata tra febbraio 2010 e gennaio 2012, di cui le cinque più recenti sotto la guida di Massimiliano Allegri. Lo riporta Opta.