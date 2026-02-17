MN - San Siro verso il sold-out per Milan-Como di domani sera

vedi letture

San Siro è pronto a colorarsi di rossonero ad un mese esatto dall'ultima volta. Da quel Milan-Lecce la formazione di Massimiliano Allegri ha giocato prima a Roma, poi a Bologna ed infine a Pisa, totalizzato 7 sui 9 punti disponibili. Adesso c'è però bisogno di tornare a sentire il calore della propria gente per dare continuità alla streak di risultati utili consecutivi che sono addirittura 23.

E il popolo milanista ha ancora una volta risposto presente, visto che stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, San Siro viaggia verso il sold-out per Milan-Como di domani sera, sfida valida per il recupero della 24esima giornata di Serie A.