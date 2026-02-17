MN - Cuomo: "Che Allegri e Tare pensino di lottare per lo scudetto è un altro paio di maniche, ma il Milan non deve perdere contatto con la realtà"

Michael Cuomo di TeleLombardia è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per presentare la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni.

La qualificazione in Champions League per le italiane è davvero una questione di vita o di morte?

"In realtà non è per tutte così, prché ci sono squadre italiane che possono cavarsela anche senza, come il Como. È una questione di vita e di morte per un club come il Milan, per le ambizioni di un club come il Milan. Parla di sé stesso, della sua società quando dice questo. E fa molto bene, perché in un momento come questo, dove tutti ti addossano la lotta corsa scudetto e dicono che sei l'unico a poter fermare l'Inter, rischi di perdere il contatto con la reealtà, ed oggi Allegri vuole tenerlo nonostante sia contaminata dai fatti di Inter-Juve ma che non deve far perdere al Milan il contatto con quello che è l'obiettivo primario che è quello della Champions. Che poi Tare ed Allegri pensino di lottare per lo scudetto da luglio e che io sia convinto che di riffa o di raffa il Milan riuscirà a lottare fino alla fine per lo scudetto, questo è un altro paio di maniche. Il Milan, interno, non deve perdere il contatto con la realtà".