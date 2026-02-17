Accardi: "L'Inter per perdere lo Scudetto dovrebbe diventare una squadra di ubriachi"

Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi: "Inter-Juventus? Ho visto le polemiche ma fanno parte del calcio. Sarebbe meglio non dare peso a queste cose. Ho letto che Bastoni ha ricevuto dei commenti davvero brutti sui suoi social, così non va".

Le reazioni sui social sono state esagerate..

"E poi la cattiveria delle persone è infinita, i social hanno solo creato scompiglio e problemi. Faccio un esempio:si era sparsa la voce che fosse morto Orazio Russo, io stesso, visto che e stato un mio calciatore, ho scritto un commento sulla sua morte. Sul momento non era morto. È morto dopo. Tutti ci facciamo prendere dalla foga dei social network....".

L'Inter ha ipotecato lo Scudetto?

"Nel calcio conta quando è finita la partita e il risultato. Oggi l'Inter per perdere lo Scudetto dovrebbe diventare una squadra di ubriachi".

I demeriti di Milan e Napoli

"Il Napoli ha avuto un sacco di infortuni e questo è sotto gli occhi di tutti. Capire gli errori diventa difficile. Il Milan invece è in un periodo di ricostruzione e ci può stare che ci siano dei momenti non felici, ma sta facendo un buon campionato"