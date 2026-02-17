Gli arbitri a Open VAR: "La simulazione di Bastoni ci poteva assolutamente stare, il contatto è stato lieve"

Andrea De Marco, addetti ai rapporti istituzionali della Can A e B, si è così espresso a Open Var su Dazn sul caso Bastoni-Kalulu: "La simulazione ci poteva assolutamente stare, il contatto è stato lieve. Le minacce ricevute da Bastoni e La Penna vanno condannate senza se e senza ma e che nel lottare contro le simulazioni se non c’è collaborazione diventa difficile. Protocollo Var? Sul doppio giallo se ne parla da tempo al fine di sanare svariate situazioni del secondo giallo. Nella prossima riunione Ifab (28 febbraio in Galles, ndr) credo verrà presa in esame anche questa possibilità di cambiare il protocollo per evitare situazioni penalizzanti. E speriamo succeda già per il prossimo mondiale e per i successivi campionati. È stata una giornata senza On field review, l’unico neo è stato in Inter-Juve che non era possibile sanare col regolamento attuale”.

LE PAROLE DI CHIVU

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è così espresso in conferenza stampa da Bodo:

Quanto serve giocare una partita così? "Questa è una competizione diversa e sappiamo quanto sia importante e del percorso fatto. Abbiamo fatto abbastanza bene purtropo senza raggiungere gli ottavi diretti. Il Bodo è una squadra ostica, ha fatto grandi progressi anche la società".

Come ha vissuto il post Inter-Juve? "Io non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, io dico la mia e dico quello che penso. Parlo del vissuto della mia squadra e non mi interessa di quello che si dice. La squadra in testa è quella più odiata e criticata, gli episodi sono pro o contro e bisogna smetterla di fare i moralisti. Dai tempi di Maradona, nessuno lo ha criticato, noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico la prima volta. Si va avanti e la stagione è lunga, vogliamo essere competitivi, senza dimenticarci di come siamo stati dipinti".

Come mai alcune cose succedono solo nel calcio? "Perché il calcio ci piace comunque così? Io non posso rispondere, quando troveremo questa risposta non faremo finta di tante cose e il nostro sport migliorerà".