Bastoni: "Ho sbagliato, ma ho notato tanta falsità e finto perbenismo"

vedi letture

Alla vigilia di Bodo Glimt-Inter, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è intervenuto in conferenza stampa per mettere fine a tutte le voci, critiche e quant'altro che l'hanno visto protagonista in questi giorni dopo l'episodio con Kalulu in Inter-Juventus.

"Ci tenevo ad essere qua per dire la mia versione su sabato sera, era giusto e doveroso metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni. Quando ho sentito il contatto ho accentuato la caduta, lo dico senza problemi, la cosa della quale mi dispiace è la reazione che ho avuto dopo, molto brutta in trance agonistica e mi dispiace di aver reagito così. Ritengo sia altrettanto giusto che la mia carriera e la mia persona non siano definiti da quell'episodio. Detto ciò non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e finto perbenismo. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno ne in cielo e ne in terra. Ringrazio chi ha detto le cose giuste, ovvero che ho sbagliato".