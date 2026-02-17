Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica

di Antonello Gioia

Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (25 in 11 sfide, al pari dell'Inter ma in 12 gare), oltre ad essere la miglior difesa in queste sfide (sei reti subite) e l'unica a non aver perso contro queste squadre. Lo riporta Opta.