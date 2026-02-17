Sky - Milan, col Como Ricci titolare. Loftus in attacco, Jashari si gioca il posto con Fofana
MilanNews.it
Riporta Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, che domani sera contro il Como al posto dello squalificato Rabiot ci sarà Ricci, entrato molto bene contro il Pisa. Salgono anche le quotazioni di Ardon Jashari, con lo svizzero che potrebbe seriamente giocarsi domani un posto a centrocampo al posto di Fofana.
In attacco spazio ancora a Loftus-Cheek, evidentemente il giocatore che per Allegri sta meglio, che potrebbe giocare in coppia con Leao. Ma è ancora in dubbio la possibile titolarità del portoghese, che al momento è in leggero vantaggio su Nkunku. Convocato Pulisic anche se non al meglio. Torna titolare anche De Winter, da capire se al posto di Tomori, Gabbia o Pavlovic.
Pubblicità
News
Cosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italianodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Cosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
4 Giudice Sportivo, 10mila euro di multa a Tare per "avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cuomo (TeleLombardia): "Scudetto? Ci credo, ma il Milan non deve perdere contatto con la realtà"
live mnLIVE MN - Allegri: "Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo. Polemiche? Pensiamo a noi"
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com