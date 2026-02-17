Sky - Milan, col Como Ricci titolare. Loftus in attacco, Jashari si gioca il posto con Fofana

Sky - Milan, col Como Ricci titolare. Loftus in attacco, Jashari si gioca il posto con FofanaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:33News
di Manuel Del Vecchio

Riporta Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, che domani sera contro il Como al posto dello squalificato Rabiot ci sarà Ricci, entrato molto bene contro il Pisa. Salgono anche le quotazioni di Ardon Jashari, con lo svizzero che potrebbe seriamente giocarsi domani un posto a centrocampo al posto di Fofana.

In attacco spazio ancora a Loftus-Cheek, evidentemente il giocatore che per Allegri sta meglio, che potrebbe giocare in coppia con Leao. Ma è ancora in dubbio la possibile titolarità del portoghese, che al momento è in leggero vantaggio su Nkunku. Convocato Pulisic anche se non al meglio. Torna titolare anche De Winter, da capire se al posto di Tomori, Gabbia o Pavlovic.