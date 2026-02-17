Matri si interroga: "Sarà curioso vedere con quali caratteristiche Allegri sostituirà Rabiot"
Il Milan, dopo essere tornato in campo e aver vinto in casa del Pisa lo scorso venerdì grazie a un super gol di Luka Modric, mercoledì sera torna in campo per recuperare la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive contro il Como. Di questa importante sfida, il cui esito potrebbe indirizzare in un senso o nell'altro sia la lotta Scudetto che la lotta per i posti Champions League, si è parlato lungamente nel corso di 4-2-3-1, programma del lunedì sera di DAZN. Le parole di Alessandro Matri, ex attaccante.
Le parole di Alessandro Matri che si chiede come Massimiliano Allegri avrà intenzione di sostituire Adrien Rabiot, squalificato contro il Como: "Sarà curioso vedere con quali caratteristiche Allegri sostituirà Rabiot: se cercherà di mettere uno con caratteristiche come quelle del francese come Loftus-Cheek oppure Jashari che quest’anno lo abbiamo visto poco per mettere un pochino più di palleggio e di qualità".
