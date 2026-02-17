Il Barcellona perde in casa del Girone e viene superato dal Real Madrid in testa alla classifica

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Passo falso del Barcellona che perde 2-1 in casa del Girona e perde il primo posto della Liga a vantaggio del Real Madrid che è ora capolista con due punti di vantaggio. Nel derby catalano la squadra di Flick passa in vantaggio con Cubarsí ma Lemar e Fran Beltrán ribaltano il risultato. I blaugrana falliscono anche un rigore con Lamine Yamal. (ANSA).